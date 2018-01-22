فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة ينفذ حملة تفتيشية لمجمع اتصالات بجدة

واس(صدى):

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة اليوم حمله تفتيشيه لمتابعة قرار توطين بيع الجوالات وصيانتها، شملت زيارة ميدانية لمجمع اتصالات بشارع حراء بمعيّة عدد من مفتشي المكتب ومشاركة الرافد الأمني وقسم البلاغات بفرع بلدية المطار بمحافظة جدة.

وأسفرت الحملة عن إغلاق المجمع بالكامل من قبل الأمانه لوجود عدة مخالفات وضبط مخالفي نظام العمل وقرار توطين نشاط بيع الجوالات وصيانتها وتم اتخاذ الإجراءات حيال كل المخالفات وفق الأنظمة المعمول بها وفق اختصاص كل الجهات المشاركة .