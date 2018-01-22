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صورة نادرة للملك عبدالله بالعقال المقصب

صورة نادرة للملك عبدالله بالعقال المقصب
عادل الحربي (صدى):

نشر حساب ذكريات الماضي الجميل، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صورة نادرة للملك عبدالله رحمه الله، وهو لابسًا العقال المقصب.

ودعا حساب ذكريات الماضي الجميل، للملك بالرحمة والمغفرة، قائلاً ” اللهم إنا نحبه من أعماق قلوبنا، فارحمه واغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى ” .

 

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 2 ساعتين

رحمة الله عليه رحمة واسعه
دعواتنا لك يابو متعب بجنات الخلد ياحبيب الشعب
اللهم اغفر لك وافسح له في قبره وانزله منازل الصالحين

[ عدد التعليقات: 1022 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويسكنه جنة الفردوس 🙏🏻~

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