صورة نادرة للملك عبدالله بالعقال المقصب
نشر حساب ذكريات الماضي الجميل، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صورة نادرة للملك عبدالله رحمه الله، وهو لابسًا العقال المقصب.
ودعا حساب ذكريات الماضي الجميل، للملك بالرحمة والمغفرة، قائلاً ” اللهم إنا نحبه من أعماق قلوبنا، فارحمه واغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى ” .
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمة الله عليه رحمة واسعه
دعواتنا لك يابو متعب بجنات الخلد ياحبيب الشعب
اللهم اغفر لك وافسح له في قبره وانزله منازل الصالحين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23685 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه
همس~[ عدد التعليقات: 1022 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويسكنه جنة الفردوس 🙏🏻~
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 دقيقة
حبي لك بو متعب اشتقتلك حيل جعل مثواك الجنه حبيبي 🌴🌴🌴🌴🌴🌴