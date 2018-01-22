صورة نادرة للملك عبدالله بالعقال المقصب

عادل الحربي (صدى):

نشر حساب ذكريات الماضي الجميل، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صورة نادرة للملك عبدالله رحمه الله، وهو لابسًا العقال المقصب.

ودعا حساب ذكريات الماضي الجميل، للملك بالرحمة والمغفرة، قائلاً ” اللهم إنا نحبه من أعماق قلوبنا، فارحمه واغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى ” .