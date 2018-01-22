  • الإثنين 22

    يناير

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  3. مواطن يوثق هطول الثلوج في حوطة بني تميم

مواطن يوثق هطول الثلوج في حوطة بني تميم




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