نائب وزير الحج والعمرة: المملكة تسخر كل ما لديها لرعاية ضيوف الرحمن

عادل الحربي (صدى):

نوه معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، بما تبذله المملكة من جهود جبارة لرعاية حجاج بيت الله الحرام من مختلف بقاع العالم، وتسخير كل ما من شأنه التسهيل لهم في أدائهم النسك بكل راحة واطمئنان والرقي بالخدمات والإمكانيات المادية والبشرية ليؤدي حجهم في أجواء إيمانية مستقرة .

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بمقر وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة، اليوم الإثنين، بوفدي مكاتب شؤون الحج بكل من جمهورية بوركينافاسو وجمهورية لبنان ، في إطار استعدادات الوزارة المبكرة لموسم حج هذا العام 1439هـ ، مبرزاً حجم التعاون والتنسيق في كل ما يسهم في التسهيل على ضيوف الرحمن .

بدوره أشاد رئيس الوفد في بوركينافاسو سانو درامانى بالجهود والخدمات التى تقدمها وزارة الحج والعمرة عام بعد عام لضيوف الرحمن .