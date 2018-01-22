أهلاوي السابق: حسين عبدالغني يتمتع بروح قتالية وذو أخلاق عالية

ماجد محمد(صدى):

أكد الدولي العماني السابق عماد الحوسني، محترف الأهلي والنصر السابق، أن نجم الكرة المحترف بفريق فيريا البلغاري حاليا، حسين عبدالغني، يتمتع بروح قتالية عالية، لا تتواجد كثيرًا في اللاعبين، مشيدًا بأخلاقه العالية.

وقال ” الحوسني ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” لعبت ضده ولعبت معه لكن الروح والقتالية والغيرة إلي يتمتع بها من أجل مصلحة الفريق ليس كل لاعب تتواجد فيه هذه الميزة، لاعب يحُترم وذو أخلاق عالية ، أبو عمر أتمنى لك الأفضل دائمًا ” ، مضيفا ” حسين عبدالغني 41 عام.. العمر كله يارب ، والله يعطيك الصحة والعافية يا أبو عمر ، لاعب خلوق ومحبوب من الجميع ” .

وكان حسين عبدالغني قد أتم عامه الـ41 منذ ساعات، وآثار الأمر اهتمام الجماهير، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، حيث دشن وسوم بعنوان ” حسين عبدالغني 41 عام ” ، تصدر الترند العربي.