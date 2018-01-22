بالأسماء.. الفائزين بجائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل للوني الشقح والشعل

علي القحطاني (صدى):

أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم الإثنين، أسماء الفائزين في فئة الجْمل 50 للوني الشقح والشعل.

وأوضحت اللجنة أن نتائج فئة جْمل 50 الشقح جاءت كما يلي:

الأول: سعود محمد فهد سويلم.

الثاني: سالم بداح مناحي الدوسري.

الثالث: هاني محمد سليم السليم.

الرابع: غازي عامر عياد العتيبي.

الخامس: حزمي محماس القريشي السبيعي.

السادس: متعب حزام شبيب العجمي.

السابع: فهيد ذيب فهيد الدوسري.

الثامن: فايز سالم هذال السبيعي.

التاسع: غزاي صالح فلاح الروقي.

العاشر: هزاع عبد الله رباح الشمري.

فيما جاءت نتائج فئة الجْمل 50 شعل كالتالي:

الأول: علوش نحيان فهيد العجمي.

الثاني: علوش ناصر علوش العجمي.

الثالث: جهز سعيد متعب المطيري.

الرابع: جفران فلاح سعد السبيعي.

الخامس: نواف مناحي معيض العتيبي.

السادس: محمد عبيد عيد العتيبي.

السابع: بصيص فهد بصيص العجمي.

الثامن: سالم ناصر سالم القريني.

التاسع: صقر مطلق صقر السهلي.

العاشر: فلاح سعود نايف بن حثلين.