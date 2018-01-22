طفلة تتعرض لاعتداء جنسي

كابل(صدى):

تعرضت هانيا، طفلة أفغانية تبلغ من العمر أربع سنوات لاعتداء جنسي من قبل أبيها المدمن، وتنتظر من القضاء الإيراني تحديد وضعها في حين لا يوجد قانون لحماية الطفل من العنف والتعرض الجنسي.

وقالت مصادر: تعيش هانيا مع أبيها المدمن بعد رحيل والدتها عن المنزل، ليعتدي عليها جنسيًّا عدة مرات، ثم يتركها وحيدة في المنزل.

وأضافت المصادر: وعندما اكتشف أحد الجيران مأساة هانيا، سلّمها إلى أحد أقسام شرطة جنوب شرق العاصمة طهران، حيث تعيش حاليًا مع أقارب لها لحين انتهاء سير التحقيقات وتحديد عقوبة أبيها وفقًا لما ذكره التقرير.

من جهته، أعلن رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة طهران الجنائية ” قاضي أصغر عبداللهي ” أن القضاء الإيراني يتابع هذه القضية باهتمام بالغ، مؤكدًا أنه يجب سنّ قوانين لمكافحة تعرض الأطفال للعنف الجنسي والبدني.