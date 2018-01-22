جهود أمنية وطبية يساهمون في انجاح ” ماراثون الألوان الخيري “

حسين العلي(صدى):

ساعد تواجد الدوريات الأمنية والمرور والشرطة في مهرجان ” ماراثون الألوان ” الخيري منذ اليوم الأول على تنظيمه من كافة جوانبه .

وكان لحضور الدفاع المدني والهلال الاحمر وحرس الحدود دور فعال في سير فعاليات المهرجان بطريقه سلسة وبدون وقوع أي حوادث ، من خلال التوجية و الارشاد والمتابعة .

وحضر من إدارة الدوريات الأمنية بمحافظة القطيف ومنذ اليوم الأول الرائد بندر حسن العيدروس ، موجهاً جميع الطاقم الأمني بتوصيات تدل على حرصه الشديد على حفظ الأمن طوال فترة المهرجان .

و كان لبلدية القطيف دور كبير في التأسيس لأرضية المهرجان ، اضافة الى الدعم بما يحتاجه المهرجان وما يقع تحت نطاق الخدمات البلدية .

وتقدمت ادارة مهرجان ماراثون الألوان بالشكر الجزيل لكل من ” الدوريات الأمنية ، الدفاع المدني ، الهلال الأحمر ، بلدية القطيف ، وحرس الحدود ” على دعمهم للمهرجان مع متابعة ادارات الجهات السابقة مهام سير عملها بشكل مستمر .

يذكر أن مهرجان ” ماراثون الألوان ” الخيري قد انطلق منذ مساء الخميس الماضي بمبادرة تحت عنوان ” كلنا للوطن ” واختتم فعالياته مساء السبت في الواجهة البحرية لكورنيش القطيف .