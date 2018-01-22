بالصور.. سجن حاير يسمح للسجين باستقبال أسرته 72 ساعة في وحدة فندقية فاخرة

نايف السالم(صدى):

أكدت إدارة سجن الحاير، أنها وفرت صالات رياضية مجهزة تقام فيها المنافسات الرياضية بين أجنحة النزلاء، كما وفرت لهم مكونات الأدوات الموسيقية ليصنعوا أعواد يعزفون بها أعذب الألحان.

وأشارت، خلال برنامج ” يا هلا ” ، المذاع على فضائية روتانا خليجية، إلى أنه يسمح للسجين باستقبال أسرته وأبنائه لمدة تصل إلى 72 ساعة، في وحدة فندقية فاخرة يشرف على إعدادها وخدماتها فتيات على أعلى مستوى في مجال الخدمة الفندقية.

في السياق ذاته، قال أحد النزلاء، أتمنى ألا تتكرر التجربة التي مررت بها مع أحد، مشيرًا إلى أن الشباب بحاجة لمحاضن تربوية ترافق التعليم.

بينما أضاف آخر، ” خذوا العبرة منا لا تؤجروا عقولكم لمن لا عقل له، بلدنا مستهدف، وهذا هو الفخ الذي وقعنا فيه ” .