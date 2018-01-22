الشعب الإيراني يعلن استمراره في رفض حكم الملالي

طهران(صدى):

أعلن الإيرانيون استمرار انتفاضاتهم، للتعبير عن ضيقهم من الأوضاع المعيشية المتردية بسبب حكم الملالي، ورفضهم للسياسة الخارجية التي ورطت بلادهم في أكثر من أزمة إقليمية وكبدت اقتصادهم الكثير لمجرد الرغبة في اشباع ” شهوة التوسع ” .

خرج الإيرانيون، خلال الاحتجاجات الأخيرة، يرددون شعارات تندد بسوء الأحوال المعيشية والاقتصادية وعدم تطبيق العدالة الاجتماعية، مطالبين برحيل النظام الديكتاتوري القمعي.

وبالتزامن، ظهرت شعارات أخرى تطالب النظام الإيراني بوقف تدخلاته العسكرية وإنفاقه الاقتصادي والعسكري على بلدان أخرى، حيث كان شعار ” اتركوا سوريا.. وفكروا في أحوالنا ” و شعار ” ولا غزة ولا لبنان.. روحي فداء إيران ” الأبرز في هذه الشعارات.

كما مزق ناشطون صور قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمسؤول عن تنفيذ عمليات عسكرية خارج حدود إيران.