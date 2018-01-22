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” الربيعي ” : نجري محادثات مع الحرس الوطني لبناء مستشفى الحوية

” الربيعي ” : نجري محادثات مع الحرس الوطني لبناء مستشفى الحوية
عبدالعزيز القثامي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي ، إن هناك 3 مراكز صحية متواجدة بالحوية والمناطق المجاورة لها ، تعمل على مدى 24 ساعة .

وبشر ” الربيعي ” المواطنين بأن هناك مخاطبات تجري مع وزارة الحرس الوطني ، لتحديد أرض من الأراضي المملوكة لها لخدمة أهالي المنطقة وإتمام مشروع بناء مستشفى بها ، قائلًا ” إذا توفرت المخصصات المالية والأرض يتم بناء المستشفى ” ، مضيفًا أن أمانة املنطقة متعاونة ولا تتوانى في عملها ، حيث يوجد مستشفيات أهلية ، وتستقبل المستشفيات الخاصة والحكومية الحالات الطارئة .

وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له ردًا على أحد المواطنين ببرنامج ” معالي المواطن ” والذي يشكو من زيادة الأعداد السكانية بالمنطقة في ظل غياب المستشفيات بها ، مشيرًا إلى مطالب أهالي المنطقة بمستشفى منذ 50 عامًا دون أن يتحقق الأمر ، على الرغم من دعم الدولة لمشروع الحوية بمبلغ ربع مليار ريال وبسعة 200 سرير ، إلا أن المسؤولين لم يحققوا بنائها .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 755 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياليتك سكت ماتكلمت

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