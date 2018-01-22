أمير حائل يتابع مراحل العمل بوادي الأديرع

علي العنزي(صدى):

التقى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، اليوم الإثنين، بمكتب سموه بالإمارة مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل خالد الجمعان الذي أطلع سموه على جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطبيق الحلول المستعجلة لحل مشكلة وادي الأديرع وما تم انجازه.

وأعرب سموه عن شكره لوزارة البيئة والمياه والزراعة على جهودها في هذا الصدد، ووجه سموه باستمرار الجهود لمعالجة المشكلة لحين تطبيق الحلول المتوسطة وطويلة الأجل والتي سيتم دراستها من قبل الاستشاري المتخصص بذلك.