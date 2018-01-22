شرطة الجوف تلقي القبض على العابث بـ 3 أجهزة للرصد الآلي

سهو الهشال(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، أنه ورد لمركز شرطة المطار التابع لشرطة محافظة القريات، بلاغ من موظف الشركة المشغلة لجهاز الرصد الآلي، يتضمن تعرض عدد 3 أجهزة للرصد الالي للعبث، وذلك بوضع الدهان على زجاج الكاميرا واسقاط الصندوق ارضاً.

وأضاف النومس، أنه بالبحث والتحري تم التعرف على الجاني والقبض على المواطن الذي يبلغ من العمر 22 عام، وقد أقر بذلك وجرى ايقافه واشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص، وإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص .

وأكدت شرطة منطقة الجوف، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلي أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.