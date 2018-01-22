برنامج لإدارة الوقت يسهم في التغيير الإيجابي بنزلاء سجن الحائر

علي العنزي(صدى):

تعمل إدارة سجن الحاير على تغيير مزاج السجناء وتأهيلهم نفسيًا من خلال برنامج إدارة الوقت ، من خلال الاستعانة بالنزلاء في إدارة زملائهم والإشراف عليهم لتعزيز الثقة في نفوس الموقوفين ، حيث تم استحداث هذا البرنامج قبل 3 سنوات لتقسيم وقت النزلاء وتوزيعهم على مناشط متعددة لتحقق تغييرًا إيجابيًا في فترة وجيزة بنواحي مختلفة من شخصياتهم .

وفي تقرير مصور لبرنامج ” يا هلا ” ، أكد أحد النزلاء بسجن حائر والذي يدعى سعود ، إنه يستطيع أي نزيل يمتلك موهبة أن يخرجها في المكان الذي يريده ، حيث أن سجن حائر يعد مكانًا لصناعة المواهب والتطوير ، وهو ما يزرع الثقة الداخلية فيه .