  • الإثنين 22

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. برنامج لإدارة الوقت يسهم في التغيير الإيجابي بنزلاء سجن الحائر

برنامج لإدارة الوقت يسهم في التغيير الإيجابي بنزلاء سجن الحائر

برنامج لإدارة الوقت يسهم في التغيير الإيجابي بنزلاء سجن الحائر
علي العنزي(صدى):

تعمل إدارة سجن الحاير على تغيير مزاج السجناء وتأهيلهم نفسيًا من خلال برنامج إدارة الوقت ، من خلال الاستعانة بالنزلاء في إدارة زملائهم والإشراف عليهم لتعزيز الثقة في نفوس الموقوفين ، حيث تم استحداث هذا البرنامج قبل 3 سنوات لتقسيم وقت النزلاء وتوزيعهم على مناشط متعددة لتحقق تغييرًا إيجابيًا في فترة وجيزة بنواحي مختلفة من شخصياتهم .

وفي تقرير مصور لبرنامج ” يا هلا ” ، أكد أحد النزلاء بسجن حائر والذي يدعى سعود ، إنه يستطيع أي نزيل يمتلك موهبة أن يخرجها في المكان الذي يريده ، حيث أن سجن حائر يعد مكانًا لصناعة المواهب والتطوير ، وهو ما يزرع الثقة الداخلية فيه .

 


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *