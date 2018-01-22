بعد إثارتها الجدل.. التفاصيل الكاملة لإزالة بسطة ” أم نايف “

عادل الحربي (صدى):

قال مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية محافظة المجمعة، مساعد الغدير، حرصنا على حفظ ” أم نايف ” قيمتها عقب السخط الذي وقع، وإثارة الرأي العام، حتى لا ينتقل الحدث من منصات المواقع الاجتماعي إلى موقع الواقعة، لعد الإخلال بتنظيم المهرجان التراثي بمحافظة المجمعة.

وأوضح ” الغدير ” ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” ، المذاع على فضائية ” ام بي سي ” للإعلامي علي العلياني، أنهم طالبو من ” أم نايف ” عدم الحضور، وتقبلت الأمر، دون المساس بكرامتها.

وأشار مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية محافظة المجمعة، إلى شرعية المقطع، وان البلدية ليست الجهة المسئولة قانونيًا عن تقيمه، فالموضوع في إطار تنظيمي ليس أكثر.

وشدد الغدير على أن أم نايف لها مكانة عند الجميع وستجد كل الدعم من البلدية في الفعاليات القادمة، لافتاً إلى أن هناك بعض الأقلام الصحفية تناولت القصة وعبرت عن رأيها بطريقتها دون الإلمام بالتفاصيل، خاصة في تويتر ويظل لها حرية الرأي والتقدير على حد وصفه.

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو لإزالة بسطة بائعة أسر منتجة رمت كلمات الإطراء على لاعب كرة قدم أجنبي أثناء زيارته، ضمن وفد ناديه للمهرجان التراثي بمحافظة المجمعة.