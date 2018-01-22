” الحرب الفكرية ” يحذر من الانسياق خلف مثيري العواطف

عادل الحربي(صدى):

أكد مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع ، إن أبرز أسباب الضلال الفكري هي سرعة الاندفاع خلف من يتبعون إثارة العواطف واستغلالها بعيدًا عن المنطق والعلم .

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” من أهم أسباب الضلال الفكري والمنهجي سرعة الاندفاع خلف مثيري العاطفة الدينية في سياق غياب القدر الكافي من العلم، والحكمة، والروية، وكثيراً ما نتج عن مزالق العاطفة المجردة مآلاتٌ خطيرة، ومفاسدُ عظيمة، وغالباً ما يكون مهيجها كاذباً، أو مبالغاً، أو واهماً، أو مُغْرِضاً ” .