تعليم الرياض يشارك في ورشة حوسبة أعمال الصحة المدرسية بجازان

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

تشارك الادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في ورشة عمل بعنوان ( حوسبة أعمال الصحة المدرسية ) التي تنظمها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بمشيئة الله بتاريخ 13جمادى الأولى وتستمر لمدة ثلاثة أيام .

وقال مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية الدكتور حمدان بن مانع العمري أن الفريق الذي سيشارك في الورشة سيقدم عددا من أوراق العمل والمشاركات حول موضوع الورشة ،ومنها ورقة عمل للمرشدة الصحية الأستاذة نورة بنت رجاء الله المطيري بعنوان ( قاعدة البيانات والمعلومات لعمل الصحة المدرسية ) عبارة عن عرض تطبيقي مقترح لبرنامج حاسوبي للتعامل مع البيانات الصحية المدرسية ومتابعة المؤشرات الصحية للبيئة المدرسية.

كما يشارك المرشد الصحي الأستاذ محسن بن علي الشهري بورقة عمل ( تفعيل تقنية الاتصال والاعلام الحديث في التثقيف الصحي ) تهدف إلى استثمار تقنية الاتصال ووسائل الاعلام الحديثة وتوظيفها في المجالات الصحية لاسيما الوقائية منها مع مراعاة أن يكون البرنامج الصحي المدرسي المستهدف يتناسب في تقديمه والفئة العمرية لكلا الجنسين البنين والبنات هذا ويتطلع المنظمون أن تحقق الورشة أهدافها المتوقعة ومنها الوصول إلى وضع آلية لتوحيد الاجراءات في تقديم الخدمات الطبية المدرسية بالمملكة ،وتصميم برنامج الكتروني موحد للصحة المدرسية يمتاز بسهولة وسرعة نقل البيانات والتقارير الطبية والمعلومات الصحية الأخرى وحفظها في نفس المدرسة وكذلك سهولة انتقالها بين المدارس عند الحاجة ،ومتابعة كل ادارة تعليم للحالة الصحية بالمدارس للمساهمة في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للبيئة المدرسية .