بالفيديو.. النواب العرب بالكنيست الإسرائيلي يقاطعون كلمة نائب الرئيس الأمريكي

القدس(صدى):

قاطع النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي، كلمة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أمام الكنيست اليوم الإثنين، احتجاجًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يتضمن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأظهر مقطع فيديو للنواب العرب وهم يرفعون لافتات احتجاجية وصوراً للقدس يعترضون فيها على كلمته وقرار ترامب حول السفارة ونقل للقدس، ما دعا الأمن للتدخل وإخراجهم من القاعة.

يذكر أن ” بنس ” ، وصل إلى إسرائيل أمس الأحد، بعد زيارة إلى القاهرة وعمان، وقال في كلمته أمام أعضاء الكنيست الإسرائيلي إلى أن السفارة الأمريكية ستُفتح بالقدس قبل نهاية العام القادم.