الحوثيون يرهبون المعارضة باغتصاب النساء

فهمي محمد(صدى):

أصبحت ظاهرة اعتقال النساء اليمنيات هي الورقة الأخيرة التي بيد الحوثي، بعد أن خسر الكثير في مواجهاته مع قوات التحالف والجيش اليمني الوطني، فقد لجأت الحوثيين، إلى اختطاف واغتصاب النساء اليمنيات، لإثارة الرعب في نفوس المعارضين للانقلاب، وإرهاب مؤيدي الشرعية.

وقال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي كامل الخوذاني عبر صفحته على موقع ” فيس بوك ” ، أن ميليشيا الحوثي استدعت الناشطة المؤتمرية أمل القليصي، إلى مقرها الأمني بمحافظة إب للاستجواب، لكن بعد وصولها قاموا بالاعتداء عليها، ثم قتلها والتمثيل بجثتها ورميها على قارعة الطريق.

وأشار الخوذاني، إلى أن ” هذه الجريمة لا غرابة فيها رغم خروجها عن مألوف ما تربى ونشأ عليه اليمنيون، كون فاعلها يتغذى ويقتات بالقتل والنهب وانتهاك الحرمات وهتك الأعراض ” .

وقال: ” جماعة الحوثي هي عصابة انتهكت كل الحرمات والقيم والأخلاق والتعاليم الدينية والمفاهيم الإنسانية، هي عصابة تحترف القتل والاغتصاب والنهب وهتك الأعراض، عصابة لا يمكن تقبلها أو التعايش معها ” .

وطالب الخوذاني، أن يضع كل اليمنيين أياديهم بأيادي بعض للقضاء على هذا الورم الخبيث واجتثاثه واستئصاله نهائياً قبل أن يجتثهم جميعاً دون استثناء ” .