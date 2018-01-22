ملبورن فيكتوري يرفض التخلي عن عقد ” ميليغان “

نواف السالم(صدى):

أصدر نادي ملبورن فيكتوري بيانًا اليوم الإثنين ، يؤكد خلاله تمسكه بلاعب الوسط مارك ميليغان ، حيث يستمر اللاعب في الفريق حتى نهاية العقد مع نهاية موسم 2018 .

ومن جانبه ، علق كيفن موسكات مدرب ملبورن على الصفقات التي عرضت لبيع عقد اللاعب ، قائلًا ” عقد ميليغان ليس للبيع ” ، موضحًا أن مارك هو أحد أفضل لاعبي الفريق حتى الآن ، في ظل وجود اهتمام مستمر بالتعاقد مع لاعب من طرازه خلال الفترة المقبلة .

ولفت ” موسكات ” إلى أن النادي رفض عرضًا رسميًا ، فيما يستعد اللاعب مارك ميليغان حاليًا للقاء فريق سيدني إف سي في مواجهة يوم الجمعة المقبلة .