” بيتزي ” يجتمع مع الجاسم والخيبري في معسكر الأخضر

ماجد محمد(صدى):

عقد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خوان انطونيو بيتزي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع لاعبي الوسط تيسير الجاسم وعبدالملك الخيبري، حيث تم النقاش حيال عدد من المواضيع التي تخص الفترة المقبلة، فيما تواجد الثنائي في معسكر المنتخب مع الجهاز الطبي لمتابعة اصابتهما التي لحِقت بهما خلال مشاركتهما مع أنديتهما دوريًا، في الوقت الذي خضع فيه المهاجم محمد السهلاوي لتدريبات خاصة مع الجهاز الطبي.

كما يخضع رباعي المنتخب معتز هوساوي، ومنصور الحربي، وسلمان المؤشر، وحسين المقهوي، لتدريبات استرجاعية، وذلك بعد انضمامهم مساء أمس، لمعسكر المنتخب المقام في الرياض، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم في روسيا.

وواصل لاعبو المنتخب الوطني تدريباتهم لليوم الثاني حيث بدأت الحصة التدريبية التي شهدت حضور رئيس الاتحاد لكرة القدم عادل عزت، بالجري حول الملعب، بعد ذلك خضع اللاعبون لتمارين الإحماء، ثم تمارين السرعات في مسافات متنوعة، فيما قسّم المدير الفني للمنتخب خوان أنطونيو اللاعبين إلى مجموعتين أجرت مناورة على نصف مساحة الملعب، قبل أن يختتم التدريب بتمارين الإطالة.

وسيجري المنتخب الوطني حصته التدريبية، غداً الثلاثاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.