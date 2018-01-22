انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 16 %‏

واشنطن(صدى):

أعلن برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ” الأنكتاد ” ، انخفاض التدفقات العالمية للاستثمار العالمي المباشر بنسبة 16 % عام 2017 م ليصل إلى 1،52 تريليون دولار أمريكي بعد أن كان 1،81 تريلون دولار عام 2016 م .

وأوضح موخيسا كيتوي سكرتير عام البرنامج ، أن انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر ما زال متعثراً رغم احتفاظ الدول النامية العام الماضي بنفس معدلات 2016 ، بيد أن هناك حاجة ملحة إلى الاستثمار في القطاعات التي يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة .

وأفاد المسؤول الأممي باستقرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية بإجمالي 653 مليار دولار بزيادة طفيفة تقدر بنسبة 2%‏ ، وارتفعت التدفقات بنسبة هامشية في آسيا النامية وأمريكا اللاتينية وبحر الكاريبي ، فيما ظلت مستقرة في أفريقيا، مبيناً أن آسيا النامية استعادت مكانتها أكبر مستفيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية.

وفي سياق متصل أوضح تقرير اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي أصدره الأنكتاد اليوم، أن الركود في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المتقدمة بنسبة 27% تسبب في تراجع النسبة العالمية ، حيث انخفض الاستثمار الأجنبي في أوربا بنسبة 27% وفي أمريكا الشمالية بنسبة 33% ، وفِي اقتصادات الدول التي تمر بمرحلة انتقالية انخفض الاستثمار الأجنبي بنسبة 17?‏ بقيمة 55 مليار دولار .