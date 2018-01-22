المملكة تشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

نايف السالم(صدى):

تشارك المملكة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بوفد حكومي كبير برئاسة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وعضوية كل من، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة، وسمو الأمير المستشار فيصل بن فرحان آل سعود، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.

كما يشارك في الوفد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ومعالي وزير النقل الدكتور نبيل العمودي، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ومعالي محافظ هيئة الاستثمار المهندس إبراهيم العمر، والمدير العام المكلف لمركز قياس الأجهزة العامة الأستاذ حسام الدين مدني.

ويضاف إلى الوفد عدد من ممثلي كبرى الشركات السعودية وعدد من رجال الأعمال.