بالفيديو.. بحر النفايات في لبنان يثير غضب نشطاء التواصل الاجتماعي

بيروت(صدى):

قامت لبنان بنشر صور ومقاطع جديدة توثق طمر الشاطئ اللبناني في منطقة زوق مكايل القريبة من مدينة جونية قضاء كسروان بكم هائل من النفايات التي طفت إلى السطح أو لربما جرفها البحر من المطامر الجديدة التي استحدثتها الدولة أو المكبات العشوائية، التي رمت ” أمراضها ” في البحر.

ودشن ناشطون ومغردون لبنانيون هشتاج #زبالةلكللبنان ، معبرين عن سخطهم من الطبقة الحاكمة في لبنان التي لم تجد منذ ما يقارب السنتين حلاً ” نهائياً وشاملاً ” لمسألة النفايات التي بدأت بعد انتهاء التعاقد مع إحدى شركات جمع النفايات في البلاد وإقفال أحد المكبات الرئيسية في بيروت، دون إيجاد بديل نهائي، كما وصفوا السياسيين بعديمي الضمير.