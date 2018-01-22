بسمة ميديا تطلق خدمات توزيع ورصد الأخبار الصحفية عبر ” OMNESmedia “

تركية البدر(صدى):

أعلنت شركة بسمة ميديا عن إطلاق خدمة ” CONNECT ” لتوزيع ونشر الأخبار الصحفية الصادرة عن مختلف المؤسسات والشركات ووكالات العلاقات العامة، عبر منصتها الرقمية الشاملة OMNESmedia.com، بطريقة الكترونية متطورة وحديثة.

وتعد خدمة ” CONNECT ” واحدة من بين مجموعة من الخدمات التي تقدمها منصة أومنيس ميديا لمستخدميها، وتم تطويرها من قبل فريق عمل الشركة، تلبيةً لمتطلبات مستخدمي الموقع وإضافة جديدة على الخدمات التي تقدمها لقطاع الإعلام والتسويق.

وتتيح الخدمة للمستخدم إمكانية توزيع الأخبار الصحفية الصادرة عنه وتوزيعها عبر بيانات وسائل الإعلام التي تتضمنها المنصة بكل سهولة، ومن خلال خطوات إلكترونية سلسة عبر المنصة، تتضمن تحميل الخبر والمواد المرافقة للخبر، ومن ثم اختيار قاعدة البيانات المصنفة بحسب قطاع أو نوع الخبر وبحسب دولة أو منطقة النشر، وتحديد وقت التوزيع، ومن ثم يقوم النظام بتوزيع الخبر على مختلف وسائل الإعلام التي تضمها قواعد البيانات المختارة.

ومن خلال هذه الخدمة الجديدة والمتطورة تكون أومنيس ميديا قد جعلت من عملية توزيع ونشر الأخبار في متناول جميع المؤسسات والشركات ووكالات العلاقات العامة، وتعزز من آلية التواصل مع مختلف وسائل الاعلام محلياً وإقليماً وعالمياً، إلى جانب كونها عملية سهلة لا تتطلب تدخل العنصر البشري.

وتتضمن خدمة ” CONNECT ” خدمات الرصد الصحفي لما بعد عملية توزيع الخبر، بحيث يقوم النظام بتوفير تقرير شامل يتضمن التغطيات الصحفية التي تمت لهذا الخبر، وتقديم معلومات وافية حول كل تغطية صحفية من حيث معلومات وسيلة الإعلام الناشرة، وتاريخ النشر، ومكان النشر، والقيمة الإعلانية المعادلة لمساحة النشر.

كما شملت خدمة ” CONNECT ” الجديدة، خدمات عمل وتوزيع الدعوات الصحفية الخاصة بالفعاليات والمناسبات والمؤتمرات الصحفية، حيث أصبح بإمكان المستخدم من تزويد النظام بكافة البيانات الخاصة بالفعالية من حيث التوقيت والتاريخ والمكان وموضوع الفعالية وأية معلومات إضافية أخرى. وسيقوم النظام وبناء الدعوة وتوزيعها على قواعد البيانات المختارة من النظام بحسب اللغة والدولة أو المنطقة وقطاع أو نوع الفعالية ومحتواها.

وتعقيباً على هذا الاطلاق، قال ناصر الصرامي، الرئيس التنفيذي لشركة بسمة ميديا: ” يأتي إطلاق وإضافة خدمة ” CONNECT ” استكمالاً لخطة العمل الموضوعة لمنصة أومنيس ميديا والرامية إلى استحداث خدمات الكترونية شاملة تلبي متطلبات كافة العاملين في قطاعات الاعلام والاعلان والتسويق، وتعزز من مستوى وجودة الخدمات الالكترونية المتخصصة في هذا الصدد ” .

وتابع: ” كما هو معروف فإن هناك حجم هائل من الاخبار التي يتم تناقلها ما بين المؤسسات والشركات ووسائل الاعلام تقدر بمئات الآلاف من الأخبار يومياً على مستوى العالم، وهو ما يؤكد على أهمية دور شركات العلاقات العامة والعاملين في هذا المجال، من حيث إدارة المحتوى وجعله في متناول مختلف وسائل الاعلام، ومن هنا يأتي دورنا كمكمل لهذه الجهود، من خلال توفير طرق سهلة تعزز من عملية توزيع الأخبار، وتنبع أهمية خدمة ” CONNECT ” كحلقة وصل ما بين الجهة المصدرة للخبر والجهة المستقبلة له ” .