بالفيديو.. ولي عهد أبو ظبي يودع عاملًا بالديوان لأكثر من 40 سنة

أبوظبي(صدى):

حرص ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، على توديع أحد العاملين الذي قضى معه أكثر من أربعين عامًا ، في ديوان ولي عهد أبو ظبي ، حيث وصفه بأنه من أكثر المخلصين لديه في أداء عملهم .

ونشر ” آل نهيان ” مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” لتكريم العامل ، وعلق عليه قائلًا ” محمد بن زايد يودع بمزيد من الشكر والتقدير العامل محي الدين بعد ان قضى أكثر من أربعين عاما في ديوان ولي عهد ابوظبي .. كان مثالا للعامل المخلص والمجتهد في أداء عمله ” .