وزراء خارجية الدول: تخلي قطر عن الإرهاب شرط لعودة العلاقات معها

طلال الضوي(صدى):

شدد وزراء خارجية الدول الداعية لمواجهة الإرهاب القطري على موقفهم السابق الذي يقضي بتخلي الدوحة عن دعم الإرهاب والاستجابة للمطالب السابقة كشرط لعودة العلاقات معها.

ويذكر أن وزراء خارجية مصر والمملكة والإمارات والبحرين عقدوا اجتماعاً تشاورياً اليوم الإثنين على هامش اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرياض.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن وزراء الخارجية استعرضوا خلال الاجتماع الممارسات الاستفزازية الأخيرة لقطر، والتي تستهدف تقويض مصالح الدول الأربع وأمنها القومي، حيث أكدوا على تضامنهم الكامل مع بعضهم البعض وتمسكهم بالمطالب الثلاثة عشر التي تم طرحها من قبل على الجانب القطري لضمان إقامة علاقة طبيعية معه.