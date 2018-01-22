العرفجي: لغة الأرقام تشرِّف تعليم ألمع والمنطقة بأسرها

سعيد العجل(صدى):

عقد الأستاذ أحمد بن يحيى العرفجي المساعد للشؤون التعليمية اجتماعاً بأعضاء مركز التدريب التربوي والابتعاث لعرض المنجزات والدورات التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي الأول للعام الدراسي 1438 / 1439 هـ ، وذلك بحضور رؤساء الأقسام ومدير التدريب التربوي ومشرفي التدريب والإعلام التربوي والنشاط والاختبارات والقبول .

وفي مستهل الاجتماع رحب ” العرفجي ” بالحضور موكداً أهمية البناء والتخطيط والتطوير مثمناً لهم جهودهم وبذلهم المستمر ، وحثهم على مواصلة هذا العطاء والتميز المنقطع النظير .

بعد ذلك قام الأستاذ طلال القحطاني بتقديم العرض أمام الحضور حيث تناول فيه المنجزات والدورات التدريبة والعديد من الإحصائيات على مستوى قطاعات المحافظة والتي شملت قطاع الحريضة والحبيل ورجال ألمع وحسوة ، حيث أظهر العرض تنفيذ 140 فعالية قام بتقديمها 194 مدرباً استغرقت 184 يوماً بواقع 745 ساعة تدريبية مستهدفة 1962 متدرباً .

وفي ختام الاجتماع شكر ” العرفجي ” الحضور على جهودهم المبذولة ومثمناً إياها مؤكداً للجميع أن الوطن يحتاج منا إلى بذل المزيد من الجهد سائلاً المولى عز وجل أن يسدد خطاهم وأن يوفقهم جميعاً للقيام برسالتهم تجاه أبنائهم الطلاب والطالبات .