أوباما لن يحضر زفاف هاري وميغان لعدم السخرية من ” ترامب “

واشنطن(صدى):

قالت مصادر إعلامية إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لن يكون مدعوًا لحضور الزفاف المرتقب للأمير البريطاني هاري، والممثلة الأمريكية ميغان ماركل.

وأضافت المصادر، أنه على الرغم من الود بين الأمير هاري وأوباما، فإن ذلك القرار لتجنب أزمة دبلوماسية، وذلك بعد حسم عدم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الزفاف.

وذكرت المصادر أن ترامب لن يكون مدعوًا، لأن الزفاف سيكون للأصدقاء والعائلة فقط.

وتابعت المصادر أن دعوة أوباما إلى حفل الزفاف سيبدو كأنه سخرية من ترامب.