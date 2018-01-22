6 فوائد سحرية للقبلات

متابعات(صدى):

قد تتساءلين ما إذا كانت هنالك فوائد صحية للتقبيل، في ظل شيوع كثير من الأقاويل التي تتحدث عن انتقال الأمراض من خلاله وأشهرها الإنفلونزا والرشح وغيرها، ولكن:

1- يعمل التقبيل على تعديل الحالة المزاجية وموازنتها. لذا، فإن من يملكون شركاء يقبّلونهم على الدوام، هم من بين الأكثر سعادة واتزاناً عاطفياً ومزاجياً، من خلال تحفيز هرموني السيروتونين والإكسوتسين، اللذين يتحكّمان في المزاج الجيد.

2- يساعد التقبيل على منحكِ مظهراً متوهجاً وشبابياً، كما يعمل على شد منطقة الفم والذقن لعمر طويل مع استمرار التقبيل واستخدام عضلات الوجه.

3- يعمل التقبيل على خفض ضغط الدم؛ لما يخلصكِ منه من شحنات عاطفية ووجدانية وتوتر.

4- يسهم التقبيل في تعزيز التعقيم في الفم .

5- يعزز التقبيل من قوة جسمكِ المناعية وقدرته على مواجهة الأمراض .

6- يعطي التقبيل إشارة جيدة لمدى التوافق مع الشريك جسدياً من عدمه؛ إذ كثر من يستدلّون على هذا من القبلة لا سيما الأولى.