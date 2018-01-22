حساب المواطن يشترط الأهلية.. ويكشف عن معايير الاستحقاق

عادل الحربي(صدى):

اشترطت سياسات برنامج حساب المواطن لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

والشروط العامة للأهلية، أيضًا أن يكون حاملًا لبطاقة تنقل، وأن يقيم داخل حدود المملكة وألا يكون سجينًا أو في أحد مراكز الإيواء الحكومية، بالإضافة إلى توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة مع مراعاة مدى جودة بيانات الجهة.

أما معايير تفاوت استحقاق الأسر، فهي عدد التابعين وأعمارهم، وأيضًا مجموع دخل الأسرة الشهري وهو دخل رب الأسرة ودخل التابعين.

ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، كما يستثنى حاملو بطاقات التنقل.