أمريكا تطالب 6 شركات طيران بالشرق الأوسط بالمشاركة في تعزيز فحص الشحنات

واشنطن(صدى):

طالبت إدارة أمن النقل الأمريكية، اليوم الاثنين، 6 شركات طيران في الشرق الأوسط بالمشاركة في برنامج، لتعزيز فحص الشحنات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى زيادة تأمين الطيران العالمي.

ويشمل التعديل العاجل شركة مصر للطيران العاملة من مطار القاهرة الدولي، والخطوط الملكية الأردنية العاملة من مطار الملكة علياء الدولي، والخطوط بالمملكة التي تعمل انطلاقا من مطار الملك عبد العزيز الدولي، ومطار الملك خالد الدولي، والخطوط الجوية القطرية العاملة من مطار الدوحة الدولي وشركة الاتحاد للطيران العاملة من مطاري دبي وأبوظبي الدوليين.

وتشترط الحكومة الأمريكية فحص جميع الشحنات الصادرة من تلك المطارات وتأمينها بموجب بروتوكولات الفحص المسبق للشحن الجوي.

وقالت إدارة أمن النقل الأمريكية إن معظم المتطلبات يتم تطبيقها طوعا من قبل شركات الطيران حول العالم.