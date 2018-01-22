الجوازات: 6 خطوات لإيصال جواز سفرك بعد تجديده عبر خدمة ” واصل “

عادل الحربي (صدى):

أعلنت الجوازات، اليوم الإثنين، عن خطوا إيصال جواز السفر بعد تجديده آليًا من منصة أبشر عبر خدمة واصل.

وقال الجوازات إنه يجب إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد، وإحضار الجواز القديم وتسليمه والتأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد.

وأضافت : ويجب سداد الرسوم المستحقة للتوصيل، ووضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك، وسيتم إرسال الجواز القديم إلى العنوان المسجل في أبشر.