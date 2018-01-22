مرسيدس G-Class الجديدة كلياً تتحول الى وحش بست عجلات

متابعات(صدى):

ظهر على الساحة مؤخراً الجيل الجديد من مرسيدس G-Wagen ويمكننا التعرف على كل النسخ والاصدارات التي يتوقع أن تنتج عن هذا الطراز ومنها نسخة 6×6 والتي تأتي في صورة تخيلية من قبل المصمم اسكويونوف نيكيتا الذي تخيلها في صورة مرسيدس G53 AMG بست عجلات والتي نراها في الصور الرقمية المتخيلة هنا.

ولأن G-Class أخف من السابق بواقع 170 كجم فبالتالي النسخة بست عجلات ستستفيد بدورها من مزيد من خفض الوزن خاصة عندما نعلم أن وزنها الاصلي يبلغ قرابة 4 طن في النسخة القديمة منها. والذي يجعل نسخة 6×6 من السيارة في صورتها الحالية مميزة هو حجمها الذي يبلغ في الطول 5.87 متر وعرضها بواقع 2.1 متر والارتفاع بواقع 2.3 متر .

كما تأتي بارتفاع عن الارض بواقع 460 مم وهو ضعف ما يوجد في موديلات مثل G63 AMG العادية, ولأن الجيل الجديد من السيارة أطول من السابق بواقع 53 مم وأعرض بواقع 121 مم فالنسخة 6×6 منه بالتأكيد ستنمو في الحجم كذلك رغم أن السيارة ستتراجع في الوزن في نفس الوقت.

وربما ستأتي السيارة بمحرك سعة 3 لتر بشاحنين توربينيين V6 مع مولد EQ ونظام كهربائي بقوة 48 فولت وهو ما يولد قوة اجمالية تبلغ 456 حصان.