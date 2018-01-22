تدريبات استرجاعية للأخضر بحضور عادل عزت

نواف السالم(صدى):

واصل المنتخب الوطني تدريباته الاسترجاعية اليوم الإثنين ، بعدما خصص المدير الفني للأخضر خوان أنطونيو بيتزي ، تدريبات استرجاعية للرباعي معتز هوساوي ومنصور الحربي وسلمان المؤشر وحسين المقهوي ، بعد انضمامهم مساء أمس الأحد لمعسكر المنتخب المقام بالرياض ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لمونديال روسيا .

وعقد ” بيتزي ” اجتماعًا مع لاعبي الوسط بالفريق وهم تيسير الجاسم وعبدالملك الخيبري ، حيث أجرى نقاشًا معهما فيما يتعلق بمواضيع تخص الفترة المقبلة ، فيما تواجد المعسكر مع الجهاز الطبي لمتابعة إصابتهما التي تعرضا لها خلال مشاركتهم في لقاءات الدوري مع أنديتهم .

وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب ، في حضور رئيس اتحاد كرة القدم عادل عزت ، بعدما خضع اللاعبون لتمارين الإحماء أولًا ، ثم تمارين السرعات في مسافات متنوعة ليجري خوان أنطونيو بعد ذلك تقسيمًا للفريق إلى مجموعتين لإجراء مناورة على نصف مساحة الملعب ، ليختتم التدريب بتمارين الإطالة .