هيئة الاستثمار تمنح 7 تراخيص أجنبية بتمويل 47.5 مليون ريال

علي القحطاني (صدى):

كشفت الهيئة العامة للاستثمار، خلال نشرتها الأسبوعية حول جديد التراخيص الأجنبية، أن عدد التراخيص الممنوحة الأسبوع الماضي بلغت نحو 7 تراخيص استثمارية لعدد من الشركات المحلية والأجنبية لبدء استثمارها بالمملكة بتمويل إجمالي بلغ أكثر من 47 مليون ريال سعودي.

وأوضح وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم صالح السويل، أن الرخص التي تم منحها الأسبوع الماضي، شملت القطاعات الصناعية والتجارية بمعدل 5 تراخيص للقطاع الخدمي واثنان منها للقطاع الصناعي، مبينًا أن إجمالي التمويل للتراخيص السبعة بلغ نحو 47 مليونا و540 ألف ريال.

وأفاد السويل، أن التراخيص الجديدة شملت منشآت وشركات أجنبية استثمارية، وأن المنشآت الأجنبية التي منحها التراخيص هي من دول (أمريكا وفرنسا وألمانيا).

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت مؤخرًا نشرة أسبوعية لجديد التراخيص، كجزء من سياستها في الشفافية وقياس مؤشر الأداء والعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي.