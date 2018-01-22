إصابة جديدة في صفوف ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

أفاد نادي ريال مدريد، اليوم الإثنين، أن لاعب وسطه، داني سيبايوس، تعرض لإلتواء في الكاحل الأيسر خلال جلسة المران التي أقيمت اليوم بالمدينة الرياضية.

وشارك في التدريب الجماعي أيضاً المدافع الإسباني سيرجيو راموس، الذي ظل بعيداً عن المشاركة في المباريات جراء الإصابة منذ 5 من يناير الجاري، ليصبح قريباً من العودة للملاعب.

ويستعد الريال حالياً لاستقبال ليجانيس الأربعاء المقبل في مباراة إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وكان “ الملكي ” فاز في مباراة الذهاب على مضيفه بهدف نظيف في ظل مشاركة داني سيبايوس كأساسي في التشكيلة.