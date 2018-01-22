رجل يستغل تعطل القطارات للأعتداء على الاطفال جنسيا

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري عاطل عن العمل على استدراج 15 طفلا من أطفال الشارع ، والاعتداء عليهم جنسيا تحت تهديد السلاح داخل القطارات المعطلة .

وكان قد تمكن عدد من الاهالي من انقاذ طفل من محاولة الرجل لاغتصابه داخل قطار مُعطل بمخازن السكة الحديد بالقاهرة ، وتم تسليمه للشرطة المصرية .

وأفادت التحريات أن المتهم ارتكب 15 قضية هتك عرض واغتصاب ومخدرات وضرب، منذ عام 2016 وتم ضبط المتهم أثناء محاولته الاعتداء جنسيًا على طفل داخل مخازن السكة الحديد، تحت تهديد السلاح، واعترف الطفل بأن المتهم اعتدى عليه جنسياً أكثر من مرة، وعندما حاول الهرب هدده بزجاجة مكسورة لقتله واغتصبه داخل مخزن السكة الحديد.

وعقب ورود بلاغات إلي مباحث السكة الحديد تم تشكيل فريق بحث تمكنت المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف باغتصاب طفل واحد فقط لرفضه عدم تنفيذ أوامر في إعطائه حصيلة التسول.