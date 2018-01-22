إنييستا وماسكيرانو يعودان لتدريبات برشلونة

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن انضمام لاعب الوسط أندريس إنييستا والمدافع خافيير ماسكيرانو، اللذين غابا عن آخر مباراتين للبرسا بسبب متاعب عضلية، اليوم الإثنين لتدريب الفريق، وقد يتم ضمهما لقائمة من سيجري استدعاؤهم لدربي كأس الملك أمام إسبانيول الخميس المقبل.

وقالت المصادر : تأكد غياب المدافع الدولي البلجيكي توماس فيرمايلين عن مواجهة إسبانيول، بعدما خضع صباح اليوم لفحص طبي أظهر إصابته في عضلة الفخذ الأيسر الخلفية، التي تعرض لها الليلة الماضية أمام ريال بيتيس، ليغيب عن اللعب أسبوعين للتعافي.

وقام اللاعبون الأساسيون بمباراة الليلة الماضية بتدريبات تعافي بجلسة اليوم، التي شارك بها جميع لاعبي الفريق الأول المتاحين، علاوة على آخرين من الفريق الرديف، وهم كارليس ألينيا وكابتوم وداني مورير وسامو أراوخو وأونجلا، علاوة لاعب فريق الشباب إنياكي بينيا.