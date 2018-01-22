بالفيديو.. نادلة ” قردة ” تتقاضى راتبها ثمار موز

طوكيو(صدى):

خرج مسئولو مطعم ياباني ” كيابوكييا ” عن المألوف حيث اعتمدوا على قرد في تقديم الوجبات للزبائن.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل ، إحدى النادلات وهي القردة فوكو- تشان وقد ارتدت قميصاً وتنورة نادلة أثناء تقديمها المشروبات للزبائن.

ويتوافد الزبائن على المطعم لرؤية القردة وخدمتها لهم، حيث تستطيع ” فوكو شان ” تقديم المشروبات وخدمة طاولة كاملة، ولا تكف عن المزاح مع الزبائن الذين يتعاملون معها بحفاوة شديدة.

ويستخدم مطعم ” كيابوكييا ” في اليابان قردة الماكاو لتقديم الطلبات إلى الزبائن مقابل تقاضيها راتباً من الموز، وقد استبدل هذا المطعم جميع نادلاته بالقردة لأنها أقل تكلفة وتجتذب الزبائن والسياح الفضوليين.