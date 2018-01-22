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بالفيديو.. نادلة ” قردة ” تتقاضى راتبها ثمار موز

بالفيديو.. نادلة ” قردة ” تتقاضى راتبها ثمار موز
طوكيو(صدى):

خرج مسئولو مطعم ياباني ” كيابوكييا ” عن المألوف حيث اعتمدوا على قرد في تقديم الوجبات للزبائن.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل ، إحدى النادلات وهي القردة فوكو- تشان وقد ارتدت قميصاً وتنورة نادلة أثناء تقديمها المشروبات للزبائن.

ويتوافد الزبائن على المطعم لرؤية القردة وخدمتها لهم، حيث تستطيع ” فوكو شان ” تقديم المشروبات وخدمة طاولة كاملة، ولا تكف عن المزاح مع الزبائن الذين يتعاملون معها بحفاوة شديدة.

ويستخدم مطعم ” كيابوكييا ” في اليابان قردة الماكاو لتقديم الطلبات إلى الزبائن مقابل تقاضيها راتباً من الموز، وقد استبدل هذا المطعم جميع نادلاته بالقردة لأنها أقل تكلفة وتجتذب الزبائن والسياح الفضوليين.

 

A Monkey Waitress

Monkey works for tips LOLvia Caters News

Posted by Viralized on Thursday, November 30, 2017


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