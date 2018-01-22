بالفيديو.. نادلة ” قردة ” تتقاضى راتبها ثمار موز
خرج مسئولو مطعم ياباني ” كيابوكييا ” عن المألوف حيث اعتمدوا على قرد في تقديم الوجبات للزبائن.
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل ، إحدى النادلات وهي القردة فوكو- تشان وقد ارتدت قميصاً وتنورة نادلة أثناء تقديمها المشروبات للزبائن.
ويتوافد الزبائن على المطعم لرؤية القردة وخدمتها لهم، حيث تستطيع ” فوكو شان ” تقديم المشروبات وخدمة طاولة كاملة، ولا تكف عن المزاح مع الزبائن الذين يتعاملون معها بحفاوة شديدة.
ويستخدم مطعم ” كيابوكييا ” في اليابان قردة الماكاو لتقديم الطلبات إلى الزبائن مقابل تقاضيها راتباً من الموز، وقد استبدل هذا المطعم جميع نادلاته بالقردة لأنها أقل تكلفة وتجتذب الزبائن والسياح الفضوليين.
Monkey works for tips LOLvia Caters News
Posted by Viralized on Thursday, November 30, 2017
اترك تعليقاً