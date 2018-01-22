” شراحيلي ” في طريقه لتوقيع مخالصة مع النصر

ماجد محمد(صدى):

سمحت إدارة نادي النصر اليوم الإثنين للاعب شايع شراحيلي، بالانتقال إلى النادي الذي يرغب به، مقابل تنازل الإدارة عن الشهور الأربعة المتبقية من العقد، لتوقيع مخالصة مع العالمي .

وعلى جانب آخر، تداولت أنباء حول نية إدارة الشباب في التوقيع مع اللاعب، بعد توصية سلطت الضوء عليه من مدرب الفريق ” كارينيو ” .