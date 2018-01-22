” شراحيلي ” في طريقه لتوقيع مخالصة مع النصر
سمحت إدارة نادي النصر اليوم الإثنين للاعب شايع شراحيلي، بالانتقال إلى النادي الذي يرغب به، مقابل تنازل الإدارة عن الشهور الأربعة المتبقية من العقد، لتوقيع مخالصة مع العالمي .
وعلى جانب آخر، تداولت أنباء حول نية إدارة الشباب في التوقيع مع اللاعب، بعد توصية سلطت الضوء عليه من مدرب الفريق ” كارينيو ” .
ابوعبيد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
مصدق انه عالمي !!!.
ساحر الكملة[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 43 دقيقة
شراحيلي لاعب كويس
لكن ماحصل من يدعمه
ارجو من ادارة الهلال الاستفادة
من خدماته تراه موهبة