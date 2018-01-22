نيسان تقدم دروس في تعليم قيادة المرأة للسيارات بالمملكة

نايف السالم(صدى):

كشفت شركة نيسان الشرق الأوسط عن اسهامها في العمل بصورة ايجابية على الدفع بالنساء السعوديات لمقعد القيادة من خلال توفير تدريب خاص لهن قدمته في الفترة السابقة بمناسبة السماح للنساء بقيادة السيارات, ووفرت الشركة التدريب ودروس التعليم للسيدات السعوديات المختارات من خلال أقرابهن سواء كانوا الأزواج أو الآباء أو الاخوة ليكون التدريب ناجح ويتماشي مع قواعد وعادات المملكة.

وأعلنت نيسان كذلك مشاركتها في حملة لتشجيع السعوديات على استراخ رخص القيادة وتعلم القيادة عبر وسم بعنوان #SheDrives. وتستعد المملكة بالفعل لتطبيق قرار قيادة النساء للسيارات بداية من يونيو المقبل وقامت وزارة الداخلية السعودية باتخاذ التدابير اللازمة التي تسمح للنساء بالقيادة مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من معدلات الحوادث المتوقعة في بداية تجربة النساء للقيادة.