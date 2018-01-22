جربي هذا الماسك السحري لشعر ناعم وقوي

متابعات(صدى):

يتأثر الشعر بعوامل الطقس المتقلبة، وبالمنتجات الكيماوية السامة، وكذلك بأدوات تجفيف الشعر، ما ينتج عنه إلحاق التلف والضرر البالغ بشعرك. ولكن لتلافي ذلك، استخدمي ماسك الأفوكادو.

كيف يعمل هذا الماسك مع الشعر؟

إنه يتغلغل بعمق في بصيلات الشعر، ويعمل على إصلاح الشعر الجاف، ما يمنحك فروة رأس صحية، كما يسرّع من تجديد بصيلات الشعر.

ويعمل الماسك على ترطيب خلايا الشعر، حيث يحتوي الأفوكادو على فيتامينات A، D و E، والتي تحفز النمو، أما البيض، فهو غني بالكبريت والليستين، ما يزيد من كثافة الشعر والحفاظ على فروة الرأس بحالة صحية، كما أنه غني بالبروتين، وفيتامين B12، ما يضفي على شعرك البريق والنعومة.

الطريقة:

– خذي نصف ثمرة من الأفوكادو، وقشريها وقطعيها إلى قطع صغيرة، ثم ضعيها في الخلاط واخلطيها جيدًا، حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

– افصلي الصفار عن البياض لبيضة واحدة، ثم اخفقيه جيدًا حتى تحصلي على سائل رغوي، ثم يضاف إلى الأفوكادو المهروس، ويخلط جيدًا، حتى يتجانس.

– أضيفي ملعقة كبيرة من العسل، إلى الخليط السابق، وقلبيه جيدًا مستخدمة الشوكة، حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

– للتغذية الإضافية، يمكنك إضافة 5 قطرات من زيت اللوز إلى القناع، حيث إن زيت اللوز غني بفيتامين E، ما يعالج جفاف وتقصف الشعر.

– باستخدام مشط ذي أسنان واسعة، تخلصي من تشابك الشعر، ثم قسمي الشعر إلى أجزاء صغيرة، ولتجنب التقصف، مشطي شعرك بعناية.

– ضعي الماسك على شعرك، بدءًا من الجذور على طول شعرك، ثم غطي شعرك بإحكام.

– اربطي شعرك على شكل كعكة، ثم غطيه بالبونيه، ويترك الماسك لمدة 45 دقيقة، ثم يغسل شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

– اعصري شعرك بلطف، للتخلص من الماء، ثم لفيه بتيشيرت قديم، لإزالة الرطوبة الزائدة، وتجنب التجاعيد، ثم أزيلي الغطاء واتركي شعرك في الهواء ليجف بصورة طبيعية.

– جربي هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع، وستلاحظين مدى النعومة والقوة والانسيابية التي ظهرت على شعرك، بطريقة طبيعية وآمنة.