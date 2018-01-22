الفئران تغزو باريس و مكيفات الهواء السبب

باريس(صدى):

أكدت وسائل الإعلام الفرنسية، أن الفئران أصبحت منتشرة بشكل كبير في باريس، منذ حوالي عامين، حيث تباغث الناس في الحدائق والمحلات والمقاهي وحتى في مكبات النفايات.

ويحاول مسئولو المدينة إيجاد حل سريع لإيقاف تدفق الفئران من بالوعات الصرف الصحي إلى سطح الأرض، حيث قالت بلدية المدينة إنها تتخذ تدابير متزايدة لمكافحة الفئران التي تفاقم ظهورها على السطح على مدار العامين الماضيين.

وقال الناطق باسم شركات الإبادة، ستيفان برا، إن جهود المدينة لن تفلح في محاربة الفئران في حال لم يتم إقرار تشريع وطني ينص على فحص دوري للفئران في جميع البنايات ومعاقبة المتنزهين الذين يلقون القمامة.

وأضاف ” الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة، إلى جانب العدد الكبير من مواقع البناء في باريس، من بين الأمور التي أدت إلى تزايد خروج الفئران إلى السطح ” .

وتابع ” كما أن الفئران تلجأ إلى المناطق الدافئة، حيث تكون درجات الحرارة معتدلة.. لذلك نجدها بكثرة في البيوت التي تستخدم مكيفات الهواء ” .