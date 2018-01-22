إحالة قضايا القصاص والمخدرات والإتلافية إلى 32 دائرة جزائية

نايف السالم(صدى):

نقل المجلس الأعلى للقضاء، اختصاص النظر في القضايا الجزائية التي يطالب فيها بعقوبة إتلافية، من المحاكم العامة، وقصرها على الدوائر الجزائية في 21 محكمة جزائية و11 دائرة جزائية في المحاكم العامة.

وتشمل الدوائر الجزائية المشتركة المشكلة من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية محافظات ومدن ” الرياض، مكة، المدينة، جدة، الطائف، بريدة، الدمام، الأحساء، القطيف، الخبر، أبها، خميس مشيط، تبوك، حائل، جازان، نجران، الباحة، سكاكا، عرعر، القريات والخرج ” .

أما الدوائر الجزائية المشتركة المشكلة من ثلاثة قضاة في المحاكم العامة فتشمل محافظات ” الدوادمي، شقراء، بيشة، محايل عسير، الجبيل، الرس، القنفذة، ينبع، حفر الباطن، عنيزة، رفحاء ” .

وهناك دائرة أخرى وهي دوائر التعازير الإتلافية وتختص بنظر دعاوى المطالبة بالقتل تعزيرا والمطالبة بتطبيق نظام المخدرات في قضايا تهريب وترويج المخدرات.