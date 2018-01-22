جمعية خيرات: نستهدف توزيع مليون وجبة على المحتاجين في 2018

عادل الحربي(صدى):

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في قصر الحكم، اليوم الإثنين، رئيسة مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة نورة بنت عبدالعزيز العجمي وأعضاء مجلس الإدارة.

وقالت المديرة التنفيذية للجمعية، إن العمل يقوم بدعوة من الجهة أو أصحاب الولائم لجمعية خيرات التي تتسلم الطعام بأكمله وتعيد فرزه بمعايير عالية وإعداده جيداً في مغلفات خاصة تحافظ على الأكل، كما تتكفل الجمعية بالنعمة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضافت الدكتورة نورة أن الجمعية تقوم في عملها بالعديد من الشراكات مع جهات حكومية وخاصة في مجالات حفظ النعمة، متمنية توسيع دائرة الشراكات وتبادل الخبرات والخدمات لمصلحة عامة وخيرية.

وأشارت إلى أن تسخير الإمكانات البشرية والمادية عبر 13 سيارة للنقل و 40 ثلاجة للحفظ، موزعة على مساجد الرياض بإشراف 45 عاملا ومتطوعا، مبينة أنه تم توزيع 700 ألف وجبة على حوالي 149 ألف مستفيد كما تستهدف مستقبلاً توزيع 2 مليون وجبة على المحتاجين.