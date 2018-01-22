الإمارات توفر أنظمة حماية من الحرائق بعد وفاة 7 أطفال

أبوظبي(صدى):

شدد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، على ضرورة توفير أنظمة للحماية من الحرائق متصلة مع الدفاع المدني مباشرة في بيوت الإماراتيين كافة.

وجاء ذلك بعد الواقعة المأساوية التي شهدتها الفجيرة صباح اليوم بوفاة 7 أطفال من أسرة واحدة اختناقا إثر اندلاع حريق في منزلهم.

وقال بن راشد إن الحكومة ستتحمل تكلفة تلك الأنظمة لمن لا يستطيع، مؤكدا أن المواطن أغلى ما يملكه الوطن، وأمنه وسلامته لهما الأولوية.