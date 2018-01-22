جدول ترتيب فرق دوري أندية الدرجة الثانية

طلال الغامدي(صدى):

انتهت مباريات اليوم الإثنين من الجولة الحادية عشر من دوري أندية الدرجة الثانية ، بالتعادل الإيجابي بين فريقي حطين والرياض بهدف واحد لكل فريق .

ويعد الفريقان ضمن المجموعة الأولى من جدول ترتيب فرق الدوري ، والتي يتصدرها الأنصار برصيد 25 نقطة ، ويلاحقه العدالة بفارق نقطة واحدة ، حيث يصل رصيده في المركز الثاني إلى 24 نقطة ، فيما يحصد حطين المركز الرابع برصيد 19 نقطة ، ويحصل الرياض على رصيد 12 نقطة في المركز الثامن ، ليتذيل المجموعة الأولى فريق الدرعية في المركز العاشر برصيد 9 نقاط فقط .