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جدول ترتيب فرق دوري أندية الدرجة الثانية

جدول ترتيب فرق دوري أندية الدرجة الثانية
طلال الغامدي(صدى):

انتهت مباريات اليوم الإثنين من الجولة الحادية عشر من دوري أندية الدرجة الثانية ، بالتعادل الإيجابي بين فريقي حطين والرياض بهدف واحد لكل فريق .

ويعد الفريقان ضمن المجموعة الأولى من جدول ترتيب فرق الدوري ، والتي يتصدرها الأنصار برصيد 25 نقطة ، ويلاحقه العدالة بفارق نقطة واحدة ، حيث يصل رصيده في المركز الثاني إلى 24 نقطة ، فيما يحصد حطين المركز الرابع برصيد 19 نقطة ، ويحصل الرياض على رصيد 12 نقطة في المركز الثامن ، ليتذيل المجموعة الأولى فريق الدرعية في المركز العاشر برصيد 9 نقاط فقط .

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين

انقذوا الرياض النادي العريق . اين ابناءه اين محبيه ؟ انه يحمل اسم عاصمة المملكة العربية السعودية ويجب ان يكون قد هذا الاسم او سموه اي شي حتى لو نادي ام سليم .

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