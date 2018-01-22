تعليم الإحساء يكشف تفاصيل فيديو ” ضرب معلم لأحد الطلاب “

عادل الحربي(صدى):

أصدرت الإدارة العامة لتعليم الأحساء بيان حول ماتم تداوله في بعض وسائل التواصل الإجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر فيه ضرب وتوبيخ معلم لأحد الطلاب.

وقالت مديرة الإعلام التربوي بالأحساء سهير بنت حمد الحواس، وأنه إلحاقا للبيان التوضيحي الصادر في يوم الجمعة الموافق 2-5-1439هـ حول حادثة الضرب التي تعرض لها أحد الطلاب، باشرت الإدارة التحقيق في الحادثة في يوم الأحد الموافق 4-5-1439هـ حيث أسفرت نتائج التحقيق في الحادثة.

وثبت وقوع الحادثة بتاريخ 10-4-1439هـ أثناء تأدية طلاب الصف لاختبار مادة القرآن الكريم في إحدى مدارس التعليم الأجنبي الأهلية

واعترف المعلم بما حصل منه وقد أبدى ندمه وأسفه وقد قام بالاعتذار من الطالب وولي أمره بعد الحادثة في حينها

وثبت قيام أحد طلاب الصف بتصوير حادثة الضرب ، وإرسالها إلى بعض زملائه عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ، وقيام طالب آخر أيضا بنشر الحادثة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي وقد أوضح الطالبان أسفهما وندمهما على تصرفهما دون الرجوع إلى إدارة المدرسة .

وفسخ عقد المعلم بناء على ما ورد في المادة رقم 3/80 لنظام العمل،و التوصية بعدم صلاحية المعلم للتدريس مستقبلا، وإحالة ما يخص الطالبين إلى إدارة التوجيه والإرشاد للتعامل معهما وفقا للأنظمة والتعليمات .