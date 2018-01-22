” أمير الشمالية ” : مطار عرعر الجديد أهم المشروعات الحيوية التي تحتاجها منطقة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، مدير مطار عرعر مازن أحمد العسيري .

وشدد ” بن عبد العزيز ” ، على ضرورة تنفيذ مشروع مطار عرعر الجديد ومرافقه المتعددة ،مؤكدًا أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات الحيوية التي تحتاجها منطقة الحدود الشمالية.

وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بزيادة عدد الرحلات لمدينة عرعر في ظل الكثافة التي تشهدها المنطقة ،وزيادة السعة المقعدية للرحلات المتجهة من عرعر للرياض، وجدة، وإيجاد وجهات جديدة داخل المملكة.

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية، أهمية إيجاد وجهات دولية من منطقة الحدود الشمالية ،واختيار الوجهات المناسبة ،لافتاً إلى الدور الكبير لحركة الطيران وتوفر الوجهات المتعددة داخلياً وخارجياً في تحريك عجلة التنمية واستقطاب الاستثمارات المتميزة التي تحتاجها المنطقة.

ونوه سموه بالدعم والاهتمام الكبيرين الذي تلقاه المنطقة في شتى المجالات من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وسمو ولي العهد – حفظهما الله -،مشيراً إلى ضرورة مسابقة الزمن لتصحيح جميع السلبيات السابقة امتثالاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي أكد أهمية مسابقة الزمن لتحقيق رؤية المملكة 2030 .

من جانبه أعرب مدير مطار عرعر عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على حسن الاستقبال والاهتمام الكبير في توسعة حركة الطيران في كل محافظات ومدن المنطقة .